Режим повышенной готовности в Крыму продлен до июня

Режим повышенной готовности в Крыму продлен до 1 июня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов внес изменения в собственный указ, продлив действующий в республике режим до 31 мая включительно.

То есть крымчанам по-прежнему можно выходить из дома в ближайший продуктовый магазин или аптеку, для выгула домашних животных, при угрозе жизни или здоровью и для посещеняи рабочего места, если деятельность его организации разрешена.

Напомним, что с сегодняшнего дня в РК велен масочный режим: в любом общественном месте и транспорте, включая такси, нахождение без маски будет расцениваться как нарушение.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.05.20

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