Севастопольцам придется сидеть дома, минимум, до конца недели

Режим Самоизоляции в Севастополе продлен до 17 мая включительно. Об этом заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала эпидемии в городе заразились коронавирусом 126 человек, двое из них скончались.

Исходя из текущей ситуации, режим полной самоизоляции решено продлить до конца текущей недели. За это время власти обещают проанализировать показатели, разработанные Роспотребнадзором для принятия решения по введению или отмене ограничительных мер.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 12.05.20

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