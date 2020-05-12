В Крыму скончались еще два человека, зараженных коронавирусом

В Крыму за сутки зарегистрированы 7 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двое зараженных в Алуште – это сотрудники больницы, в которой возник коронавирусный очаг. Подтвержден коронавирус и двух сотрудников Сакской больницы. Еще двое – сотрудники межрегионального отделения Роспотребнадзора. И новый факт заражения выявлен в уже зафиксированном очаге в селе Почетное Красноперекопского района.

Всего с начала пандемии в РК подтверждены 209 случаев коронавируса. 4 зараженных скончались, двое из них – за последние сутки.

61-летняя женщина с циррозом печени лечилась в Сакской больнице, видимо там и была инфицирована. Еще одна крымчанка, 1951 года рождения, была госпитализирована в Симферопольскую больницу №7 с двусторонней пневмонией и коронавирусом, «но у нее был целый букет тяжелых хронических заболеваний» – сообщили в правительстве РК.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.05.20

В Крыму «охотиться» на туристов будут с воздуха. / Севастопольцам придется сидеть дома, минимум, до конца недели. / Режим повышенной готовности в Крыму продлен до июня. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»