В Крыму горы, привлекающие большое количество туристов, перевели в охранные зоны

В Крыму в число охранных зон регионального значения внесены горы, привлекающие большое количество туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов подписал указы, согласно которым в охранную зону Белая скала (Белогорский район), гора Шелудивая и урочище Бакла (Бахчисарайский район), сопка Джау-Тепе (Ленинский район), гора Клементьева (Феодосия), гора Лягушка (Судак), урочище «Гора Болгатура» (Гурзуф).

Кроме того, охранный статус получили прибрежные аквальные комплексы зона у скалы Дива и горы Кошка (Симеиз), у мыса Плака (ЮБК), у мыса Хрони (Керчь), у Арабатской стрелки, в селах Солнечногорское и Малореченское, природный парк «Караларский» и памятник природы «Суворовский дуб».

Теперь на этих территориях запрещена любая деятельность, которая может привести к повреждению или уничтожению территории, способная изменить гидрологический режим экологических систем, включая строительство промышленных объектов, замусоривание участков, а также заготовки и сбора недревесных растительных ресурсов, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу растительных ресурсов, лекарственных растений ( за исключением заготовки и сбора для собственных нужд).

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.05.20

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