Варшава объявила Россию главным мировым врагом Польши

Российский «неоимпериализм» грозит существованию польского государства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в новой редакции стратегии национальной безопасности Республики Польша.

Стратеги из Варшавы назвали возвращение Крыма в Россию в 2014 году, принуждение Грузии к миру в 2008 году и развязанную киевским режимом войну в Донбассе – примерами «новой неоимпериалистической политики Москвы».

«Агрессия против Грузии, незаконная аннексия Крыма и действия в Восточной Украине нарушили главные принципы международного права и подорвали основы европейской системы безопасности», – бьют тревогу авторы документа.

«Следует предполагать, что Российская Федерация продолжит свою политику по подрыву международного порядка, основанного на правилах, чтобы восстановить свою сферу влияния», – утверждается в докладе.

Кроме прочего, Польшу очень беспокоит строительство газопровода «Северный поток – 2» и «доминирование российской нефти в Европе».

«Обеспечение энергетической безопасности представляет большую значимость для Польши... Российская нефть доминирует на рынках Польши и других стран Центральной Европы и балканского региона. Новые проекты, в частности, «Северный поток-2», усилит зависимость стран в этих регионах от поставщиков энергии с востока и, таким образом, создаст риск, что поставки газа будут использованы в качестве инструмента политического влияния», – цитирует РБК текст доклада.

Отметим, что Варшава и Киев проводят солидарную антироссийскую политку и являются самыми активными противниками всех, без исключения, экономических проектов Москвы в Европе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.05.20

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