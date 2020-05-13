Природа наступает: к домам самоизолирующихся крымчан подбираются зайцы, змеи и скорпионы

Почти двухмесячный период самоизоляции, отсутствие туристов, закрытые парки, популярные туристические маршруты и леса в целом «перезагрузили» крымскую природу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,, жители полуострова в социальных сетях все чаще сообщают о встречах с дикими животными неподалеку от собственных подъездов и офисных зданий, а то и вовсе у себя дома.

В начале мая обитательница крымской столицы столкнулась с крупной змеей, мирно примостившейся на дереве в центре Симферополя.

«Улица Кечкеметская, вышла с работы, а тут такая красота сидит на дереве, вызвали МЧС, ребята забрали, сказали, что ядовитая!», – написала крымчанка под выложенной фотографией.

Комментаторы наперебой пустились определять вид пресмыкающегося и степень его ядовитости.

Однако в пресс-службе регионального МЧС корреспонденту «Нового Дня» сообщили, что любопытным гостем, решившим заглянуть в окна, оказался обычный полоз – змея не ядовитая, хоть и внушающая «уважение» своими размерами.

При этом в ведомстве пояснили, что в сферу деятельности местных спасателей не входит отлов диких животных, так как у сотрудников «нет разрешительных документов» и необходимых навыков, поэтому они не могут прокомментировать участились ли вызовы на подобные происшествия.

Жительница густонаселенного симферопольского района Марьино наткнулась на ежа через дорогу от районного рынка.

«Утренний сюрприз. Шла на рынок. Возле пешеходного тротуара в кустах что-то зафыркало. Оказался ежик. Рядом с дорогой. То ли с водохранилища пришел, то ли с Петровских высот», – сообщила горожанка.

На самых Петровских высотах, примерно в километре от многоэтажек, местные жители в разгар бела дня столкнулись с зайцем.

«Сидел метрах в 20-ти в кустах, совсем близко. Явно не ожидал. Но среагировал быстро. Сфотографировать себя не дал», – рассказали симферопольцы.

Биологи Крымского федерального университета им. Вернадского объясняют такие встречи понизившимся уровнем шума. Впрочем, как утверждают ученые, как только ограничения в связи с распространением коронавируса снимут, природа снова «отступит».

Пока же она решила сама прийти в дома местных жителей, раз уж они не могут выбраться на свежий воздух.

«Вот такие «ночные гости» бывают в Ялте. А вы знали, что в Крыму есть скорпионы?» – написал один из пользователей одного из популярных пабликов туристической столицы Крыма.

В ответ ялтинцы и севастопольцы разместили целую фотосессию подобных «встреч» в собственных ванных комнатах.

«Это не скорпионы оккупировали ЮБК, а люди заняли традиционные места их обитания», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» герпетолог, сотрудник ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т. И. Вяземского – природный заповедник РАН», действительный член Комиссии по редким и исчезающим видам животных Олег Кукушкин. По словам специалиста, скорпионы в Крыму живут очень давно, и встретить их можно часто. Причем в жилых домах, особенно из «старого фонда». А вот в дикой природе они не обитают, разве на руинах древних городов, заросших кустарником.

«Когда в Севастополе реконструировали старый аквариум, то в подвале под облупившейся и потрескавшейся штукатуркой нашли огромное количество скорпионов, хотя здание расположено в исторической части города», – сообщил герпетолог.

При этом скорпионы – не коренные жители полуострова, а «гости», завезенные в Таврику в незапамятные времена с греческого архипелага Киклады в Эгейском море.

«В Крыму они успешно прижились и образовали популяцию более обширную нежели на исторической родине, где в настоящее время встречаются лишь на нескольких островах (архипелаг включает 56 – прим. «НД»)», – добавил герпетолог.

По заверениям ученого, скорпионы не несут в себе какой-либо серьезной опасности, даже сейчас, весной, когда у них брачный период и членистоногие активизируются и ползают в буквальном смысле «под ручку», переплетясь хвостами.

«Не известно ни одного случая, когда от крымского скорпиона кто-нибудь серьезно пострадал, а тем более умер. Это маленькие паукообразные длиной всего 2-3 см. Я специально ставил опыт – пытался заставить скорпиона меня ужалить, так он даже кожу проколоть не смог. Конечно, если в ванной голой нежной пяткой на насекомое наступит ребенок, то может быть скорпион и сможет ужалить», – объяснил Кукушкин.

Ученый рекомендует при встрече с крымским скорпионом взять его пинцетом за хвост и вынести на улицу. Незачем убивать безобидное существо, к тому же занесенное в Красные книги Крыма и Севастополя.

Что касается сообщений об участившихся случаях встреч со змеями, в том числе в городах полуострова, то Кукушкин отметил, что их не больше, чем обычно. «Весна, пока не очень жарко, достаточно влажно змеи активизируются. У них достаточно большие индивидуальные участки. В одном месте змея зимует, через сотню метром живет, еще через сотню охотится, яйца откладывает уже в совершенно другом месте. На змеином пути попадаются дороги, иногда огороды и дачи», – рассказал Кукушкин.

Комментируя случай на Кечкеметской, ученый отметил, что Крым – не Магадан, где 10 месяцев зима. На нашем южном полуострове всегда жили пауки, сколопендры, скорпионы, которые до сих пор никого из людей не убили. Единственная ядовитая змея Крыма – степная гадюка. Но на облюбованном туристами Южном берегу она не встречается.

Симферополь, Оксана Мурзина

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