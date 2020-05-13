Украинским компаниями предъявили иск от жителей Крыма

Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ) намерен взыскать с украинских компаний более 1 млрд рублей в пользу жителей Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день общая сумма претензий крымских вкладчиков к кредитным учреждениям Украины оценивается в 2,8 млрд рублей.

ФЗВ подал иск в Арбитражный суд РК к компаниям «Вест ойл групп» и «Золотой экватор», не вернувшим вклады на общую сумму 1,1 млрд рублей. Обе компании зарегистрированы в Волынской области.

В целом, на 1 января 2020 года фонд принял решение о полном или частичном удовлетворении почти 220,5 тысяч исков от физических лиц о компенсации на общую сумму 27,4 млрд рублей, сообщает ТАСС. Какая часть уже выплачена, не уточняется.

Симферополь, Олег Яковенко

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