Сразу несколько десятков: в Крыму резко подскочила выявляемость коронавируса

В Крыму за сутки подтверждены 30 новых случаев коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 22 инфицированных – это сотрудники и пациенты Сакской районной больницы, находившиеся в отделении, которое 10 мая было переведено в режим обсерватора. Всего на тот момент в отделении находились 56 человек: 40 медиков и 16 пациентов. Всех зараженных госпитализировали в симферопольскую больницу №7. Оставшихся медиков переведут в обсерваторы, пациентов – в отдельные боксы инфекционной больницы.

В Сакской районной больнице будет проведено служебное расследование.

Всего за сутки в Сакском районе подтверждены 23 случая инфицирования.

Еще трое заразились в старом очаге в селе Почетное. Из всех контактных по очагу, вирус пока не подтвержден у 6, остальные уже все инфицированы.

Продолжается рост заболевших в больнице Алушты – коронавирус подтвержден еще у двух медиков.

Оставшиеся два случая зафиксированы в Ялте.

Всего с начала пандемии в Крыму подтверждены 239 случая заражения. 5 человек скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.05.20

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