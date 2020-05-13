В Крыму запретили заходить в леса минимум до лета

В Крыму продлили запрет на посещение лесов до конца мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запрет на вход и въезд в лесную зону был установлен 30 марта и с тех пор дважды продлевался.

На этот раз продление объяснили высокой пожарной опасностью: «Сухой сезон, и поэтому мы приняли решение закрыть леса, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Не в связи с коронавирусом, а именно из-за пожарной опасности».

Напомним, с начала года в Крыму зафиксировано около 1,5 тысяч пожаров, более половины из них возникли из-за возгорания сухой растительности и мусора.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.05.20

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