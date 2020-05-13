Верховный суд РК начала рассматривать уголовное дело организатора блокады Крыма

Верховный суд Крыма начала рассматривать уголовное дело в отношении бывшего зампредседаталя Совета министров Республики Крым Ленура Ислямова.

Напомним, он занимал данный пост с 4 апреля по 28 мая 2014 года и был отправлен в отставку с формулировкой «за профнепригодность». Летом 2014 года Ислямов сбежал на Украину и занял активную антироссийскую и антикрымскую позицию. Именно стал инициатором энергетической блокады полуострова, начавшейся в ноябре 2015 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», материалы уголовного дела поступили в Верховный суд Крыма 17 апреля 2020 года. Ислямова обвиняют в совершении преступлений по пунктам «а», «б» части 2 статьи 281 УК РФ – диверсия, совершенная группой лиц и повлекшая значительный материальный ущерб, а также в шести эпизодах преступления по части 2 статьи 280.1 УК РФ – публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

Первое заседание должно было состоятся 12 мая, но его перенесли на 25 мая.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.05.20

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