В Севастополе сотрудник ГИБДД покалечил двух детей

В Севастополе сотрудник ГИБДД устроил ДТП, в котором серьезно пострадали дети.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, ночью 11 мая пьяный сотрудник полиции ехал на автомобиле Infiniti по Камышовому шоссе в сторону 5-го километра Балаклавского шоссе. Выехав на полосу встречного движения, он совершил столкновение с автомобилем Nissan. В результате ДТП пострадали две девочки в возрасте 8 и 9 лет, находившиеся в салоне автомобиля Nissan. С тяжкими травмами они были доставлены в больницу.

В отношении сотрудника дорожно-постовой службы УГИБДД Севастополя возбуждено уголовное дело по факту «нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом в состоянии опьянения» (ч. 2 ст. 264 УК РФ).

Полицейский задержан. Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

В УМВД России по Севастополю заявили, что по итогам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел. «Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – пообещали в ведомстве.

Севастополь, Илья Пелехов

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