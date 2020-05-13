Крымское эхо: Украина столкнулась с глобальным дефицитом воды

Перекрытие Северо-Крымского канала в 2014 году не сделало Украину полноводной державой. В «Незалежной» объявлено о срочных мерах по поискам питьевой воды из-за тотального пересыхания главных рек.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Совбез Украины (СНБО) заявил о грядущем водном дефиците в стране.

В этой связи СНБО потребовал принять меры к оптимизации использования имеющихся водных ресурсов и к поиску новых.

«Представители министерств и ведомств, научных учреждений, специалисты Аппарата СНБО Украины рассмотрели вопрос о состоянии поверхностных водных объектов и прогнозные показатели обеспеченности населения и отраслей экономики Украины поверхностными водными ресурсами в течение текущего года… Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», – сообщает пресс-служба Совбеза.

Секретарь СНБО Алексей Данилов уже объявил режим «экономного водопотребления».

«Вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления... Важно провести полную инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения», – указал Данилов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.05.20

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