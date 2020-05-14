В Крыму вновь зафиксированы завозные случае коронавируса

В Крыму за сутки подтверждены 6 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 2 человека выявлены в Алуште: один из них медик городской больницы, контактировавший с инфицированными, второй – ребенок, заразившийся от родителей.

Один из жителей Ялты тоже получил вирус в уже зарегистрированном очаге, вторая, по всей видимости, заразилась от мужа, контактировавшего с инфицированными.

Еще два новых случая – завозные. Житель Симферополя приехал на поезде и Ростова – на – Дону. Круг контактных: 4 человека в семье и 5 попутчиков.

Житель Феодосии вернулся из Москвы, сам обратился с признаками ОРВИ в республиканскую больницу имени Семашко. КТ выявила пневмонию, анализ подтвердил коронавирус. Трое врачей, контактировавших с заболевшим, отстранены от работы и находятся под наблюдением.

По словам вице-премьера Крыма Елены Романовской, сейчас в реанимации находятся 7 человек, зараженных коронавирусом, трое из них – старше 65 лет.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.05.20

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