Портал «Госуслуги» не узнает крымчан и отправляет в банки, которых на полуострове нет (ФОТО, ВИДЕО)

Крымчане, решившие оформить единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет на портале «Госуслуги», столкнулись с неожиданной проблемой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вице-премьер РК Елена Романовская второй день убеждает крымчан, что оформить «детские» выплаты через портал госуслуг легче легкого: на все потребуется 5 минут и 4 шага. Чиновниц признает: из-за большого числа обращений на сайт могут быть проблемы: «Сайт может работать медленно», – говорит Романовская и предлагает проявить терпение.

Однако крымчане заявляют, что оформить выплату через сайт пока просто невозможно: ресурс категорически отказывается признавать страховые номера индивидуального лицевого счета жителей полуострова, так называемые СНИЛС. Эти данные являются ключевыми для заполнения электронного заявления на получение обещанных в минувший понедельник, 11 мая, российским президентом Владимиром Путиным 10 тысяч рублей.

При отказах система проявила даже некоторую вариативность. Чей-то СНИЛС «Госуслуги» просто не нашли в своей базе, попросив ввести данные вручную. Правда, безрезультатно.

У других данные просто не прошли, без объяснения причин – система просто «выкинула» на главную страницу ресурса. Третьим портал выдал неожиданный ответ «Ваш СНИЛС указан в другой учетной записи» и «посоветовал» «подтвердить свою личность через интернет-банк Сбербанк Онлайн, Тинькофф или «Почта Банк Онлайн», либо обратиться в любой из центров обслуживания.

«Прекрасный совет! Послали так послали! Интересно, а «Госуслуги, правда, не в курсе, что в Крыму нет этих банков? Не работают, санкции им «не позволяют», – возмущаются крымчане.

Любопытно, что накануне при поиске ближайшего центра обслуживания система не смогла найти Крым. Сегодня, правда, «исправилась». Зато при попытке авторизоваться выдает ответ «Невозможно отобразить страницу».

«Каждый день что-то новое», – возмущаются жители полуострова.

Пытающиеся достучаться до сайта госуслуг натыкаются на непреодолимые препятствия

Отметим, что в соседнем Краснодарском крае из-за технических сбоев на портале соискателям на выплаты и дополнительные пособия разрешили обойтись без СНИЛС.

«СНИЛС детей будет найден в базе данных автоматически и добавлен к заявлению», – заметили в региональном отделении Пенсионного Фонда России. При этом добавили, что остается вариант личного визита, правда, по предварительной записи.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 14.05.20

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