Новые случаи заражения COVID-19 выявили в Севастополе

Число заболевших коронавирусом в Севастополе приближается к полутора сотням.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в городе выявили 132 человека, зараженных COVID-19. За последние сутки подтвердили два факта инфицирования.

«Эти двое контактировали с ранее заболевшими и находились на обсервации в рамках эпидрасследований», – сообщили в правительстве города.

Напомним, два севастопольца, зараженных коронавирусом, скончались.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 14.05.20

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