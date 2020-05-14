Украинка из Закарпатья бегала по Сахалину и распространяла коронавирус

На Сахалине суд вынес постановление о принудительной доставке в инфекционное отделение больницы сбежавшую оттуда гражданку Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.

Сообщается, что гражданка К. прибыла в Южно-Сахалинск 13 мая из Закарпатской области Украины. Службы аэропорта сразу же обнаружили у неё явные симптомы острой коронавирусной инфекции.

Женщину поместили в стационар, но в тот же день она выбила дверь палаты и сбежала к знакомым.

Полиции удалось выяснить адрес, где пряталась беглянка, однако гражданка К. наотрез отказалась возвращаться в стационар.

«Добровольно вернуться в больницу женщина отказалась, хотя медицинское обследование пройдено гражданкой К. не в полном объеме, что может привести к распространению опасного инфекционного заболевания», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«Долинский городской суд Сахалинской области 13 мая 2020 года удовлетворил административный иск заместителя главного санитарного врача по Долинскому району, который просил принудительно поместить сбежавшую гражданку К. под медицинское наблюдение», – цитирет РИА Новости пресс-службу ведомства.

Симферополь, Валентин Карамазов

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