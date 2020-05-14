Власти Симферополя несколько лет не замечали свалку опасных отходов на вверенной им территории

В Симферополе дорожно-строительная компания причинила ущерб экологии в размере 77,5 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД по РК, рядом с транспортной развязкой на перекрестке дороги на Николаевку и трассы Дубки – Левадки обнаружили крупную свалку. Оказалось, что в течение нескольких лет на участок муниципального земельного фонда дорожники сваливали строительный мусор, остатки ГСМ, битума, асфальто-бетонной смеси и так далее. Это не просто мусор, а отходы третьего и четвертого классов опасности.

Экспертиза показала, что вред окружающей среде нанесен на площади более 9 тысяч квадратных метров.

«В действиях должностных лиц предприятия усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)», – сообщили в ведомстве.

Материалы направлены в ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю для возбуждения уголовного дела и привлечения к ответственности виновных.

Любопытно, что при этом никто не комментирует бездействие властей Симферополя, которые несколько лет не замечали несанкционированную свалку на вверенной территории.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.05.20

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