На Украине из больницы выписали 15 больных Covid-19 – двое скончались дома

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины начато служебное расследование против главврача местной больницы, которая выписала 15 пациентов с подтверждённым диагнозом Covid-19. Двое из них скончались на следующий день.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил начальник криворожского горздрава Константин Мурашко.

«Главврач 4-й горбольницы за самовольную выписку 15 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19 отстранен от занимаемой должности. Действия главврача будут расследованы специально созданной комиссией. Всем выписанным уже предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка на данный момент туда переведена», – заявил чиновник.

Сама главврач заявляет, что действовала по инструкции, так как больные не проявляли ярко выраженных симптомов заболевания.

«Предварительно, главврач действовала согласно инструкции. Но окончательное мнение будет после расследования», – уточнили в облздраве.

Симферополь, Валентин Карамазов

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