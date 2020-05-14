Крым остался без двух заповедников

В Крыму ликвидировали «Опукский» и «Казантипский» заповедники. Такое решение было принято на заседании Совета министров РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр экологии Геннадий Нараев заявил, что лишение уникальных природных территории заповедного статуса связано с созданиемо ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым», которое и займется их охраной.

Напомним, в заповедниках сохранились реликтовые растения, зафиксировано 157 видов птиц, разные виды животных, в том числе и краснокнижных.

Между тем, власти Крыма давно хотели лишить данные территории охранного статуса. Так, спикер Госсовета Владимир Константинов заявлял, что некие жители Ленинского района просят ликвидировать заповедники, так как им, якобы, негде пасти скот.

В 2018 году территории перевели из республиканского подчинения в федеральное.

Но теперь, когда их лишили статуса заповедников, экологическая общественность полуострова опасается, что уникальные земли просто раздербанят.

Симферополь, Олег Яковенко

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