Крымских медиков заставляют подписывать незаполненные протоколы непроведенных собраний (ВИДЕО)

Скандал с невыплатой денег керченским медикам, работающим с зараженными коронавирусом, получил неожиданное продолжение.

Как уже сообщал «Новый День», после жалоб керчан в городском подразделении Центра медицины катастроф провели служебную проверку. И доложили, что все нормально – конфликт исчерпан.

Однако этим дело не закончилось. Видимо, чтобы подстраховаться, директор Центра медицины катастроф РК Олефиренко обзвонил всех заведующих станциями скорой помощи и попросил их провести с коллективами разъяснительные работы, чтобы сотрудники никуда больше не обращались и не жаловались. «Сотрудников Красноперекопской станции скорой медицинской помощи заставляют поставить свою подпись под липовым документом с названием «Протокол собрания коллектива ГБУЗ РК «КРЦМКИСМП» Красноперекопской станции скорой медицинской помощи», – написал в соцсетях сотрудник ГБУЗ РК КРЦМКиСМП Дмитрий Букарев. – Примечательно, что в документе отсутствуют: 1) количество присутствующих на собрании (видимо, цифра будет вписана по итогу собранных подписей); 2) время проведения собрания (чтобы сложнее было проверить, когда оно проводилось – в 9 утра или, быть может, ночью); 3) количество голосовавших (тоже впишется потом); 4) подписи председателя и секретаря собрания (допишутся после сбора подписей, а может вообще «забудут»).

Собрание якобы проводилось 12.05.2020г., а подписи «присутствующих» собираются до сих пор».

В подтверждение своих слов Букарев продемонстрировал этот протокол

И высказал предположение, что руководство остальных станций скорой помощи может последовать примеру красноперекопцев.

«Напомню нашим доблестным руководителям Центра медицины катастроф и структурных подразделений, что подобные деяния называются подделкой документов и подпадают под действие статьи 327 УК РФ. Соответствующее заявление будет направлено в органы внутренних дел для проведения расследования. Но что-то мне подсказывает, что эти протоколы исчезнут загадочным образом…», – написал Букарев в соцсетях.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 14.05.20

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