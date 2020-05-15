Запреты только на бумаге: В «закрытом» Крыму отдыхают москвичи и тренируются уральцы

В Крыму указы главы республики Сергей Аксенова и губернатора Севастополя Михаила Развозжаева не действуют на иногородних – попасть на «изолирующийся» полуостров не составляет труда для путешественников, спортсменов и служителей муз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на режим повышенной готовности и самоизоляцию, которые в начале текущей недели продлили до 31 мая, запрет на посещение лесов, пролонгированный до начала лета, в соцсетях не заканчивается поток восторженных комментариев от жителей других российских регионов, успешно приехавших и покинувших полуостров в период действия жестких ограничений.

«Анжела вчера успешно улетела из Крыма и прилетела домой в Москву. Девушка, которая прилетела в Крым 18 апреля, провела с нами 8 дней активных мероприятий, при этом свободно ходила гулять по набережной и везде, где ей хотелось. У нас есть свои защитные меры, но мы ими еще не воспользовались. Все дело лично в каждом из нас, в выборе и намерении», – похвастались пользователи соцсетей.

Некоторые продолжают свою «самоизоляцию» в компании приглашенных ими друзей.

«Месяц назад я написал, что надо валить в Крым. Меня услышали около 20 человек. Приехали, радуются жизни… Запреты на передвижение тут есть только на бумаге. Гуляй, нарабатывай иммунитет… Чтобы попасть в обсерватор надо очень сильно постараться. Никто из моих туда не загремел…», – продолжает делиться впечатлениями москвич, который три недели назад «разгневал» Сергея Аксенова.

Напомним, что тогда глава республики грозил визитеру самыми жесткими мерами.

«Я готов, с учетом того, что мы отвечаем за положение дел в Крыму, в рамках уголовной ответственности оценить эти нарушения. Я имею в виду выйти с инициативой на федеральный уровень. Уверен, что в нынешней ситуации, когда порядок и дисциплина являются определяющими для победы, нас поддержат. В конце концов, ходить упрашивать всех просто нет возможности», – заявлял Аксенов. Но то ли в Москве не услышали главу региона, то ли он не проявил достаточной настойчивости, поскольку бизнесмен из Первопрестольной продолжает беспрепятственно «валяться на пляже» и «лопать местную хавку без химии».

При этом он отметил, что «владельцы отелей, которые сейчас стали обсерваторами, –единственные, кто нормально зарабатывают денег. Начало мая, а у них 100% загрузка. Большие молодцы, быстро сориентировались в ситуации. Все остальные сосут лапу, им туристов, типа как, принимать нельзя».

Тем не менее, накануне во время традиционного утреннего заседания штаба по ситуации с коронавирусом Аксенов сообщил о пяти сотнях отелях, работающих, несмотря на запрет.

«Вчера налоговая выявляла средства размещения, работающие «в тени». Звонили, спрашивали «Бронируете номера?" – «Бронируем». До 500 «партизан», которые в курортной сфере работают и принимают заявки на размещение. Выясняется же все просто, по телефону: «туристов принимаете?" – «принимаем». Все, уже можно собираться и ехать», – сказал глава республики.

Но, как оказалось, приезжим можно обойтись и вовсе без отеля. В крымский уголок муз – богемный Коктебель «пережидать карантин» приехали иногородние владельцы местных дач и частных домов, которые теперь совершают променады по набережной. На Крымском мосту их пропустили, поверив на слово о наличии документов на крымскую недвижимость.

Можно показать и командировочный лист.

«На работе оформляют «липовые» командировочные и спокойно едут в Крым», – рассказал корреспонденту «Нового Дня» житель Краснодарского края, чьи друзья отправились покорять крымские скалы.

Но даже если желающий заняться экстремальным спортом не знает, как попасть на полуостров, то ему обязательно «подскажут» в личных сообщениях.

Подсказками пользуются охотно.

В Севастополе наблюдается похожая картина. Горные школы подготовки альпинистов и скалолазов успешно провели свои коммерческие весенние тренировочные сборы. Их участники из Москвы, Санкт-Петербурга, уральского Миасса активно поделились фотографиями и впечатлениями от процесса.

Отметим, что губернатор Севастополя снял ограничения на «на индивидуальные спортивные тренировки на открытом воздухе без использования инвентаря» только 11 мая.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 15.05.20

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