Все беды – от соцсетей: на Украине продлили запрет на российские интернет-ресурсы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении запрета на доступ к российским сайтам и социальным сетям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ вводит в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

В числе прочего продлевается запрет на использование на территории страны российских соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, интернет-сервисов Mail.ru и Yandex.ru, программ «1С» и ABBYY и так далее.

Указ подписан в связи с истечением срока прежних санкций, введенных в 2017 году на 3 года.

Между тем, российские соцсети по-прежнему входять в топ-15 самых популярных интернет-ресурсов на Украине (до введения санкций находились в первой пятерке).

Отметим, из санкционных списков исключили 13 юридических лиц, включая несколько компаний, зарегистрированных в оффшорах, а также 9 человек, среди которых гражданка Италии Алессандра Муссолини, наблюдавшая за выборами в ЛДНР, руководители избирательных комиссии на неподконтрольных территориях Донбасса, а также пара российских граждан.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 15.05.20

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