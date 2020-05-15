В Крыму скончался еще один зараженный COVID-19

В Крыму скончался еще один зараженный коронавирусом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», умерший – житель Алушты 1935 года рождения. У него было много хронических заболеваний. Точная причина смерти пока не установлено.
Сейчас в реанимациях крымских больниц в тяжелом состоянии находятся 6 человек: два из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные – на кислородной поддержке.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 15.05.20
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