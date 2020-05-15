Число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 250 человек

В Крыму за сутки подтверждено 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по одному жителю Ялты и Симферополя заразились в старых очагах, двое жителей Евпатории и жительница Феодосии вернулись из Москвы.

В Бахчисарайском районе новый зараженный выявлен по итогам скрининга.

Остальные новые случаи подтверждены в Сакском районе. Один из них – это новый очаг. Остальные инфицированы в районной больнице.

Всего с начала пандемии в РК подтверждены 259 случаев коронавирусной инфекции. 5 человек скончались.

Добавим, что в Севастополе за минувшие сутки выявлено трое заболевших.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.05.20

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