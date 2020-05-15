Севастопольские чиновники убеждают голосовать за поправки в Конституцию с помощью фейковых новостей (ВИДЕО)

В Севастополе в качестве аргумента в пользу голосования за обновленную конституцию начали использовать фейковые новости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уполномоченный по правам человека в городе Павел Буцай во время обсуждения поправок о семейных ценностях, которые планируется внести в основной закон страны, в эфире телеканала НТС, заявил: «Если бы наша встреча произошла в Бельгии, то мы бы с вами уже были привлечены к уголовной ответственности от 5 до 7 лет, поскольку недавно в Бельгии был принят закон, запрещающий пропаганду семейных ценностей. «Пропаганда семейных ценностей преследуется по закону уже неделю на данный момент».

Севастопольский чиновник распространяет фейковые новости

Откуда у него эта информация, Буцай не уточнил, между тем, новость о том, что «Бельгия стала первой в мире страной, где за пропаганду традиционных семейных ценностей отныне предусматривается уголовная ответственность» была опубликована агентством «Панорама» еще 14 февраля. И, согласно, версии издания, закон вступал в силу с 1 марта.

Само агентство, работающее с 2017 года, позиционирует себя как сатирическое издание. Авторы заявляют, что черпают вдохновение в новостях, которые «без смеха (или слез – кто как воспринимает) читать нельзя». Название «Панорама» было выбрано как самое избитое. Свои новости они называют фельетонами и тестами СМИ на профпригодность.

Например, последние публикации, касающиеся Крыма, названы «В Крыму запретили купаться в море без медицинской маски» и «Мироточащий бюст Николая II провезут по крымским больницам».

Кстати, под каждой информацией стоит ремарка: «Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями».

Есть такая подпись и под процитированной Буцаем новостью.

По словам авторов ресурса, если кто-то выдаст их фельетон за реальную новость, должен, как минимум, извиниться. Будет ли извиняться Буцай, убеждавший с помощью фейка севатпольцев голосовать за поправки в Конституцию, пока неизвестно.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 15.05.20

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