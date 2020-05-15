Открытие соборной мечети в Симферополе снова перенесли

Сроки завершения строительства соборной мечети в Симферополе снова перенесли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз причиной задержки стал коронавирус:

«Пандемия повлияла на строительство мечети, приостановлены многие работы, – сообщил сегодня заместитель муфтия мусульман Крыма Эсадуллах Баиров. – При послаблениях в режиме будут начаты работы, где это возможно. На данный момент облицовка фасада в большей степени закончена, и шла активно внутренняя отделка. Если грубо говорить, работы осталось на полгода при условиях полной занятости всего персонала, который будет это делать. Я думаю, максимум в течение года можно это все закончить при условиях, что работы будут вестись бесперебойно».

Напомним, Соборную мечеть в Симферополе планировалось открыть в апреле 2020 года. Однако уже в январе точную дату называть перестали, подтверждая только год – 2020 и заявляя, что в целом комплекс готов на 60%.

Согласно проекту, комплекс включает основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров, внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом), четыре 50-метровых минарета. Малые купола – всего 24 – предусмотрены на стенах внутреннего двора.

Мечеть сможет одновременно вместить несколько тысяч человек. Проект оценен в 3,5 млрд рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.05.20

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