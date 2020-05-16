В Крым COVID-19 завезли из Санкт-Петербурга и Красноярска

В Крыму зарегистрировано 13 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8 заболевших выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга в ранее зарегистрированных очагах. 5 заболевших, двое из которых прибыли из Санкт-Петербурга и Красноярска, выявлены при обращении за медицинской помощью с симптомами респираторной вирусной инфекции.

В целом, с начала пандемии в республике зарегистрировано 272 случая новой коронавирусной инфекции. 24 из них завезены из-за границы, 26 – из субъектов РФ, 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из других российских регионов, 199 – по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами. На сегодняшний день выздоровел 101 человек. 7 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.05.20

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