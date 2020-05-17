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Воскресенье, 17 мая 2020, 11:33 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму зарегистрирована еще одна жертва коронавируса

В Крыму за сутки подтверждены 9 новых случаев коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 6 инфицированных уже находились в обсерваторах (четверо из них – медики). В Феодосии зарегистрирован очередной завозной случай: мужчина вернулся из Санкт-Петербурга. Еще двое выявлены при лабораторном скрининге здоровых людей.

За сутки скончался еще один человек: женщина 60 лет страдала онкологическим заболеванием, на фоне коронавируса у нее развилась двусторонняя пневмония.

В целом с начала эпидемии в РК зарегистрирован 281 случай заражения COVID-19, 14% инфицированных – дети.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 16.05.20

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