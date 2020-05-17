На Украине так и не смогли приравнять СССР к Третьему рейху

Верховная рада Украины не будет повторно ставить на голосование законопроект, которым предполагалось обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией.

Напомним, ранее, благодаря жёсткой позиции немногочисленных, но активных украинских депутатов-антифашистов, парламент «Незалежной» не смог набрать достаточное число голосов для принятия законопроекта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что переголосования не будет, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

По его мнению, резкое сопротивление части депутатского корпуса такому решению, отражает мнение значительного числа украинцев.

Кроме того, добавил Разумков, по регламенту украинского парламента, не существует такого механизма, как переголосование.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.05.20

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