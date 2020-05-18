В Крыму скончались трое зараженных коронавирусом

В Крыму за сутки скончались три человека, зараженных коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скончавшимся было 81, 75 и 52 года. Солгасно официальной информации у всех были хронические заболевания.

За сутки в РК подтверждены 13 новых случаев COVID-19. 12 из них выявлены в уже зафиксированных очагах. Еще у одного заболевшего, прибывшего из Красноярского края, вирус обнаружен при обращении за медицинской помощью с симптомами респираторной вирусной инфекции.

С начала эпидемии в регионе подтверждены 294 случая инфицирования. 9 зараженных умерли. Сейчас лечение продолжает 181 человек. 4 пациента находятся в тяжелом состоянии, 3 из них – на кислородной поддержке.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.05.20

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