Из-за бюрократических причуд крымчане не могут получить пособия по безработице и «детские деньги»

Крымчане столкнулись с очередным непреодолимым препятствием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с пандемией коронавируса многие крымчане лишились работы. Часть из них может рассчитывать на материальную поддержку от государства. И выплаты по безработице и пособия на детей даже начисляются, только вот получить их некоторые не могут.

«Почему мне не могут начислить пособие по безработице и на ребенка на карту Сбербанка? – написала крымчанка на странице главы РК Сергея Аксенова в соцсетях. – Вот на отрез: нет – и всё! Симферополь не разрешает! Почему? Другой у меня нет, и мне она не нужна! Перевод только по прописке! Я вот по прописке не живу! Подскажите, как решить эту проблему? И я такая не одна!»

Отметим, что официально Сбербанк в Крыму не представлен, но его карты есть у многих жителей полуострова. Однако всевозможные ведомства навязывают крымчанам карты местных банков и отказываются работать с другими.

Ответа на вопрос крымчанки от главы республики пока не последовало.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 18.05.20

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