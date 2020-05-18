В Одессе обвалилась стена многоэтажного жилого дома

В Одессе обвалилась стена пятиэтажного жилого дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в 16 часов 25 минут по местному времени в Приморском районе в доме №20 по улице Торговой.

«Произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома (с первого по третий этаж). Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций. Информация о жертвах и пострадавших уточняется», – сообщила госслужба Украины по ЧС.

Позже ведомство уточнило: «Частично повреждены 3 квартиры (4, 3 и 2 этажи, на первом этаже арка), где проживало 17 человек, которые на момент обрушения отсутствовали. Предварительно жертв и пострадавших нет».

Одесса, Платон Ефимчук

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