Отцензурируют: в Крыму ищут замену председателю Общественной палаты

В Крыму заговорили о смене председателя Общественной палаты: 67-летнего Григория Иоффее, возглавлявшего этот орган с лета 2014 года, хотят отправить по официальной формулировке на пенсию, а в реальности – в связи с очередным скандалом. Главный общественник Крыма, как и глава РК Аксенов, любит «жечь глаголом». Но на этот раз он явно переборщил.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце минувшей недели, в эфире телеканала «Крым 24» Иоффе сравнил борьбу с коронавирусом с эпидемией холеры в Керчи в 1970 году. Тогда, сообщил глава ОП РК, локализовать очаг удалось с помощью армии и силовиков.

«По счастью, хотя я понимаю, что на меня за эти слова обрушатся, в то время еще не было блогеров, не было социальных сетей. Цензура была. И некому было сказать: «Мы плохо себя чувствуем из-за того, что у нас неопределенность, а, самое главное, неправильно власть все это делает». Никто этого тогда не сказал. И не потому, что не мог или не было свободы слова, а потому, что в голову никому не могло прийти, что человек, который в своей жизни, ну, может быть, построил какой-нибудь сарай или помещение для своей собаки, вдруг имеет право говорить, что власть может делать, а что не может», – заявил тот, кто по должности обязан обеспечивать связь между общественностью и властью.

Крымчане возмутились и напомнили Иоффе, что «все эти люди, которые «построили в жизни какой-нибудь сарай или будку», исправно платят ему зарплату уже несколько десятилетий. А у него хватает наглости заявлять, что такие люди не имеют права говорить власти (и ему в том числе!), что и как делать!»

По данным источников, инициатива отправить Иоффе в отставку исходит из Госсовета РК. Среди прочих кандидатур наиболее подходящий на данный момент считают экс-мэра Симферополя Наталью Маленко, которой еще осенью прошлого года обещали «хорошее место» за отказ от участия в выборах главы симферопольской администрации.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 19.05.20

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