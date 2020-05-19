В Крыму увеличивается число зараженных COVID-19 медработников

В Крыму за сутки выявлено 4 новых случая инфицированных коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди заболевших сотрудница ковидного госпиталя в Симферополе, водитель машины скорой помощи, контактировавший с ранее инфицированным фельдшером. Еще два случая могут быть завозными: житель Ялты в середине месяца на 2 дня выезжал в Краснодарский край, вернувшись почувствовал себя плохо, сам обратился в инфекционное отделение ялтинской больницы. У него диагностировали внебольничную пневмонию, а затем выявили коронавирус.

Жительница Ленинского района вернулась с Украины, была помещена в обсерватор, но в связи со смертью близкого родственника ее отпустили домой. Уверяет, что в траурных мероприятиях не участвовала.

Сейчас все инфицированные госпитализированы. В целом в РК под наблюдением врачей, как возможные носители вируса, находятся тысяча 963 человека.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.05.20

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