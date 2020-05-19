На Украине арестовали ТРАМПа за добычу песка в Крыму

На Украине во второй раз арестовали российское судно за якобы нелегальную добычу песка у крымских берегов.

«Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство главного следственного управления Нацполиции, согласованное с офисом генерального прокурора, и наложил арест на судно в уголовном деле по факту незаконной добычи песка», ― сообщил офис генпрокурора Украины. В ведомстве утверждают, что добыча производилась в заповедных зонах полуострова.

Заниматься расследованием будет Департамент по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

Выяснилось, что речь идет о сухогрузе TRUMP D (бывший SEABREEZE, принадлежит российской компании Trans Services Maritime), который сейчас находится в порту Южный Одесской области.

В ведомстве уточняют, что судно уже арестовывали 16 июля 2018 года по решению Приморского районного суда Одессы «в качестве возмещения ущерба из-за незаконной добычи природного топлива, который, согласно заключению экспертизы, превышает 140 млн гривен. В то же время 13 мая 2020 года этот же суд отменил арест судна, несмотря на то, что в связи с изменением схемы досудебного следствия дело больше не подсудно райсуду Одессы. В настоящее время это решение оспаривается в Апелляционном суде Одесской области».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 19.05.20

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