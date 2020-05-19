В Крыму полицейские вымогали деньги у сутенеров

В Крыму будут судить полицейских за вымогательство крупной взятки у сутенеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, завершено расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудников МВД по Республике Крым. Бывшие оперуполномоченные обвиняются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, покушении на мошенничество, совершенном с использованием своего служебного положения.

В ходе следствия установлено, что следственной частью МВД по Республике Крым было возбуждено уголовное дело по факту организации занятий проституцией, оперативное сопровождение по делу было поручено нескольким оперативным сотрудникам.

Они определили причастных к организации и содержанию притонов. В конце 2018 года оперативники потребовали от одного из подозреваемых взятку в размере 1 миллиона рублей за возможность возобновить работу притона (ему обещали вернуть изъятые ключи от помещений, сообщать о возможных проверках и не проводить в отношении него оперативно-розыскные мероприятия в рамках возбужденного дела).

Кроме того, оперативники сообщили, что якобы предприняли меры для изменения в отношении двух его задержанных подельников меры пресечения – с содержания под стражей на домашний арест. За это они получили от содержателя притона 2 миллиона рублей.

Но после передачи денег их задержали сотрудники отдела собственной безопасности МВД по Республике Крым совместно с сотрудниками УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утверждённым прокуратурой обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.05.20

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