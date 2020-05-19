В Крыму вновь отложили решение проблемы туристической отрасли

В Крыму вновь отложили обсуждение вопроса о начале курортного сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», туристическая сфера, включая учреждения санаторно-курортной специализации, оказались в числе наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Если большинству организаций других сегментов экономики в Крыму разрешили возобновить работу, то для турбизнеса перспективы даже не просматриваются. Понятно одно: сезона в привычном для Крыма виде в этом году не будет.

Однако, учитывая, что в данной сфере и смежных отраслях занято едва ли не большинство крымчан, власти не могут «задвинуть» этот вопрос.

И действительно, с самого начала действия режима повышенной готовности в Крыму, глава республики Сергей Аксенов чуть ли ни ежедневно повторяет, что туротрасли будет уделено особое внимание, обязательно будут разработаны меры поддержки и так далее. Правда, за два месяца никаких конкретных решений и мер озвучено не было, а глава РК все так же обещает рассмотреть и поддержать.

Наконец, вчера было заявлено: «21 мая мы сверим свои варианты с планами коллег из Севастополя и Краснодарского края, и тогда будет уже какая-то конкретика». Но сегодня выяснилось, что не будет – до конца текущей недели точно.

Аксенов на заседании штаба по коронавирусу сообщил, что вопрос работы курортной сферы будет обсуждаться 26 мая.

При этом подчеркнул: возобновить работу в этой сфере можно будет при выполнении двух условий – снижение уровня заболеваемости на полуострове и разрешение федерального центра. Очевидно, решающим будет последний фактор.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.05.20

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