В Крыму продолжается скандал с выплатами медикам

В Крыму не утихает скандал с выплатами медикам. Пока власти срочно доплачивали работающим с коронавирусными больными разницу, возникшую из-за вольной трактовки распоряжений президента и федерального правительства, начали возмущаться другие сотрудники сферы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники одного из крымских подразделений «скорой помощи» записали видеообращение к президенту Путину, в котором заявили, что все сотрудники службы подвергаются огромному риску, независимо от того, подтвержден пациента коронавирус или нет. «Не разделяйте нас», – требуют медики.

«Обращения ко мне от медиков не прекращаются,– написал в соцсетях крымский общественник Александр Талипов. – Везде одни и те же проблемы: не платят деньги, обещанные президентом, средства защиты оставляют желать лучшего. Давайте я Чемоданову и Романовской объясню: бригады скорой помощи, которые выезжают по вызовам, – это первый рубеж обороны, это фронт, водитель и фельдшеры первые сталкиваются с возможными заболевшими. Они контактируют с ними, везут людей в больницу, помогают донести, отвести, контактируют с огромным количеством людей. Тут нельзя говорить: эта бригада контактировала с ковид, а эта нет. Все они общаются между собой.

Между тем, этот наш фронт вынужден выпрашивать себе деньги, обещанные президентом! Сегодня я общался с несколькими станциями скорой помощи, с их слов деньги они не получили, более того, одна бригада уже на карантине, так как у водителя скорой диагностировали коронавирус.

При этом центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи даже не в курсе об этом случае был! Зато у них медики провокаторы! Может теперь признают, что бригада работала с ковид больными?»

Действительно, сегодня на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса сообщили, что в Раздольненском районе заболел водитель «скорой». По официальной версии, мужчина заразился от фельдшера, который контактировал с инфицированным.

Еще одна проблема – избирательный подход к сотрудникам обсерваторов:

«Мы работаем в обсерваторе города Евпатории, сейчас сидим на карантине 14 дней в этом же обсерваторе. Каждый день, по результатам анализов, увозят в инфекционное отделение минимум одного, а то и двух людей. Моя зарплата за месяц составила 24 тысячи. Федеральные деньги не заплатили, провели коллективное собрание, на котором мы не присутствовали, предоставили протокол собрания, но мы не подписали. За время работы обсерватора больных из 180 человек 20 положительные, – цитирует Талипов очередное обращение медиков. – На горячих линиях минздрава РФ и РК нам сказали, что выплаты положены, оставили жалобы, но тишина».

Еще одно письмо: «Я работаю в обсерваторе при санатории Здравница (Евпатория) в должности санитарки обсерватора. При трудоустройстве нам обещали зарплату 27 000 + 12 000 + премия по итогам работы. Время нахождения в обсерваторе – 14 дней. Все сотрудники работают на 1.5 ставки со сменным графиком. По факту такую зарплату нам не платят. Премия исчисляется за фактически отработанное время (из расчёта месяц). Карантинный период 14 дней по отработанному времени не учитывается, расчёт зарплаты за фактически отработанные часы.

13.05.2020 директор санатория «Здравница» ознакомил всех сотрудников и пояснил, что стимулирующие федерального значения и повышенная зарплата нам не положены.

Заполнение обсерватора происходит каждый день, что для сотрудников приводит к тому, что карантин на 14 дней продлевается с момента последнего поступления и до бесконечности. Сотрудники 1 обсерватора стали заложниками данной ситуации и находятся на рабочем месте и продолжают работать уже второй месяц. Мы находимся на территории обсерватора круглосуточно все это время. Мы не имеем право выхода за территорию обсерватора.

Все сотрудники на рабочем месте находятся в противочумных костюмах, в масках, в перчатках, так как выявляются пациенты с положительным тестом на COVID 19, которых в дальнейшем врач перевод в инфекционное отделение.

Прошу разобраться в сложившейся ситуации.

Сотрудники обсерватора входят в зону риска, рискуя своим здоровьем, так как на отделениях выявляются заражённые больные, по какой причине нам отказано минздравом Республики Крым в федеральных выплатах которые положены по указу президента?»

Однако пока в ситуации разбираться пока никто не спешит: сегодня на оперативном штабе представили минздрава лишь сообщили глава РК, что есть «отдельные недочеты, но деньги всем выплачиваются».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.05.20

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