Россия проведет в Совбезе ООН заседание по Крыму

Постоянное представительство РФ при ООН проведет заседание Совета безопасности по ситуации в Крыму. Об этом сообщил первый зампостпреда России Дмитрий Полянский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мероприятие намечено на 15:00 по нью-йоркскому времени 21 мая. В ходе совещания планируется организовать неформальную видеоконференцию с жителями полуострова.

Заседание будет проведено по формуле Арриа, то есть виде неформальной встречи для обмена мнениями с участием тех, кого организатор считает полезным заслушать по обсуждаемому вопросу и кто хотел бы что‑либо сообщить. Такой формат заседаний назван в честь венесуэлского дипломата Диего Аррии, который впервые применил эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в Совете.

Такие неофициальные встречи не относятся к числу мероприятий Совета и созываются по инициативе его членов. Инициатор выступает в качестве председателя заседания. Решение об участии принимается членами Совета Безопасности самостоятельно.

Заседание 21 мая продолжит обмен мнениями по теме прав человека в Крыму, начавшийся 6 марта по инициативе постпредств Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании, США в сотрудничестве с миссией Украины в ООН. Тогда пПредставители США, Великобритании, Эстонии обвинили Россию в «оккупации» Крыма и заявили о массовых нарушениях прав человека на полуострове, напоминает РИА «Новости». Мероприятие тоже проходило в формате Арриа, и на него не допустили никого из крымчан: организаторы заявили, что выступающих и так много.

На это раз слово будет предоставлено заместителю муфтия мусульман Крыма Асадуллаху Баирову, главе украинской общины Крыма Анастасии Гридчине и другим жителям полуострова.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.05.20

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