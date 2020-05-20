Ростуризм: сезон начнется уже с 1 июня

Туристический сезон в России планируют начать уже с 1 июня. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Как уже сообщал «Новый День», согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, все объекты туристической и санаторно-курортной сферы закрыты до 1 июня. По словам Догузовой, после этой даты часть объектов размещения начнет принимать туристов.

В первую очередь, речь о санаториях, апарт-отелях и комплексах с размещением в отдельных коттеджах.

«С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, что называется докручиваем какие-то мелочи, нюансы, – заявила Догузова в программе «Док-Ток» на Первом канале. – Откроются санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией. В ряде регионов также речь идет об отелях с коттеджным размещением и об апарт-отелях. Это будет первый этап выхода из карантинных мер».

Глава Ростуризма подчеркнула, что решение будет приниматься в зависимости от ситуации в регионах: «Важно не поторопиться в части ослабления ограничений, чтобы не пришлось отматывать назад».

Власти Краснодарского края и Ставрополья уже заявили об открытии после 1 июня санаториев, имеющих медицинскую лицензию. В Крыму отправной точкой для начала сезона пока называю 1 июля, но местные отельеры заявляют, что для большинства мест размещения выполнить требования Роспотребнадзора будет не по силам.

«Они (меры) действительно тяжелые, – согласилась Догузова. – Но мы с Роспотребнадзором находимся в ежедневном контакте, в попытке найти баланс между безопасностью людей и возможностью для бизнеса начать поэтапно выходить из карантинных мер, чтобы это не стало профанацией».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 20.05.20

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