В Крыму сокращается выявляемость коронавируса, но увеличивается тяжесть его проявлений

В Крыму за сутки подтвержден всего 1 случай заражения коронавирусом.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, такая динамика обеспечена тщательной отработкой контактов инфицированных и своевременной их изоляцией. Свою лепту внесли и крымчане, соблюдавшие режим самоизоляции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вновь заболевший заразился в семейном очаге в Феодосии (от вернувшего из Санкт-Петербурга).

Вместе с тем, в Крыму наблюдается тревожная тенденция изменения тяжести течения заболевания. Если раньше почти у половины выявленных зараженных инфекция протекала без симптомов, то сейчас число таких снизилось до 38%. Зато растет количество тех, кого болезнь перетекает в пневмонию: на сегодняшний день таких уже каждый четвертый. Четыре пациента находятся в реанимации.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.05.20

Ростуризм: сезон начнется уже с 1 июня. / Крым рискует довольно быстро вернуться под «домашний арест». / Партия Порошенко: Прослушка с разоблачением Байдена подброшена Кремлём. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»