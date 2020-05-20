В Крыму сокращается выявляемость коронавируса, но увеличивается тяжесть его проявлений

В Крыму за сутки подтвержден всего 1 случай заражения коронавирусом.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, такая динамика обеспечена тщательной отработкой контактов инфицированных и своевременной их изоляцией. Свою лепту внесли и крымчане, соблюдавшие режим самоизоляции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», вновь заболевший заразился в семейном очаге в Феодосии (от вернувшего из Санкт-Петербурга).
Вместе с тем, в Крыму наблюдается тревожная тенденция изменения тяжести течения заболевания. Если раньше почти у половины выявленных зараженных инфекция протекала без симптомов, то сейчас число таких снизилось до 38%. Зато растет количество тех, кого болезнь перетекает в пневмонию: на сегодняшний день таких уже каждый четвертый. Четыре пациента находятся в реанимации.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 20.05.20
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