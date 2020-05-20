Били долго: у берегов Херсонеса нашли раненного дельфина

У берегов заповедника «Херсонес Таврический» нашли раненного дельфина.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе музея-заповедника, самца азовки долго били
предположительно багром (колющим предметом) и рассекли ему голову практически до кости. «Дельфин с очень малой вероятностью смог бы получить такой урон в естественной среде, именно поэтому предполагается, что это сделали рыбаки», – отметили в заповеднике.
Служба безопасности музея вызвала волонтеров НКО «Безмятежное море». , Раненому дельфину сделали диагностику, ввели обезболивающие и другие препараты.
Спасти дельфина пытались около 8 часов, но безуспешно: он потерял много крови. Администрация музея в ближайшее время обратится в правоохранительные органы с просьбой разыскать убийц.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 20.05.20
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