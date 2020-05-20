«Никакой личной жизни»: глава Крыма пожаловался на судьбу

Глава Крыма Сергей Аксенов пожаловался на судьбу и предложил крымчанам поменяться с ним местами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ответ на предложение предпринимателя, которому выплатили пособие по безработице в размере 1,5 тысяч рублей, попробовать самому прожить на такие деньги, Аксенов ответил: «Тем, кто считает, что у меня большая зарплата, я предлагаю на моем месте неделю здесь поработать, послушать в свой адрес все высказывания и так далее, понять, что у меня нет здесь личной жизни и вообще ничего, и потом нормальный человек спросит: а нужна ли мне такая зарплата, как у него за то, что он там терпит».

Декларация о доходах за 2019 год на официальном портале правительства Крыма до сих пор не публикована, хотя в прошлом году документы были обнародованы еще в конце апреля.

Но если проанализировать декларацию за 2018 год, то выходит, что муки главы республики оплачиваются не очень щедро: официальный годовой доход первого лица Крыма составил 2 млн 919 тыс 585 рублей 50 копеек. То есть зарплата Аксенова в 2018 году составляла чуть более 243 тысяч в месяц. Не удивительно, что при таких скромных доходах у него нет ничего: ни квартиры, ни машины, ни даже пустыря. Благо приютить его тогда могла супруга: у Елены Аксеновой на тот момент были в собственности 3 квартиры и 9 нежилых помещений. А ее годовой доход составил без малого 13 млн рублей.

Однако главе РК не стоило – даже в шутку – предлагать крымчанам меняться с ним местами, так как большинство из них, получая раз в 10 меньше главы республики, вкалывают не меньше его. И у них тоже нет никакой личной жизни, так как работают они сразу в нескольких местах. И выслушивать им тоже приходиться не меньше – от хамоватых чиновников и прочих, обличенных хоть какой-то властью. А учитывая, какие возможности открываются перед первым лицом республики, многие из них с удовольствием бы поменялись с ним местами, но, возможно, менее равнодушно отнеслись бы к тем, кто сейчас может рассчитывать только 1,5 тысячи в месяц.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 20.05.20

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