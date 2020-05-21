В Крыму зараженных коронавирусом обнаружили в доме престарелых и детской больнице

В Крыму за сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. У 14 человек процесс протекает бессимптомно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 10 новых случаев зафиксированы в Сакском районе. Пятеро – это сотрудники Сакской районной больницы. Всего в данном очаге заразились 49 человек, 34 из них – медики. Еще пятеро вновь выявленных заболевших в районе – это дети инфицированных медиков.

В Симферополе двух зараженных выявили входе скрининга здоровых людей.

А вот в Евпатории могут появиться новые массовые очаги. Коронавирус выявлен у двух сотрудниц (младший медперсонал) детской инфекционной больницы. Пока к числе контактных 19 человек.

Инфекцию обнаружили и у обитателя дома престарелых. У него клинических проявлений пока нет: вирус подтвердился по итогам анализов в ходе профилактического скрининга. Контактировали с зараженными 145 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

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