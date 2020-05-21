Крымские отели отказываются возвращать туристам деньги за бронирование

Крымские отели отказываются возвращать туристам брони за размещение, власти пытаются представить это как верность полуострову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно данным властей РК местные отели и гостинцы сохранили более 40% бронирования на сезон 2020 года. Правда, ряд туристов перенесли даты поездки на другое время. Об этом заявил глава комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

У представителей турбизнеса цифры другие: по словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, 60% собиравшихся Крым свои брони сохранили, по необходимости сдвинув тур на более поздний срок.

Секрет такой уверенности в грядущем отпуске, как оказалось, зачастую кроется в позиции мест размещения: они отказываются возвращать уже полученные деньги.

«Просили перенести даты заездов, но мне просто некуда особо двигать: после затяжного сидения дома не отпустят в отпуск осенью», – рассказывают жители России.

«Еще в январе был забронирован номер в отеле с 7 июня на неделю. Но ввиду ситуации с короновирусом ехать опасаемся, особенно с ребенком, а отдых полноценный не получится ввиду массы ограничений, которые предписываются для отелей.

На телефоне у них автоответчик, что звонить только с 1-го июня, на сообщения почты и другие сайты они не отвечают. Основной нюанс: бронь осуществлялась по невозвратному тарифу».

Отметим: довольно многие пользуются невозвратным тарифом, чтобы немного сэкономить на размещении. Теперь ряд отельеров пытается этим воспользоваться, заявляя, что туристы сознательно выбрали такой вариант оплаты.

Но и те, кто не стал экономить подобным образом и подстраховался тарифом с возможностью возврата, жалуется, что не может вернуть свои деньги. Даже если бронировали через проверенные турфирмы.

«Бронировала санаторий с 1 по 8 мая. Звонки опускаю, от них толку мало. Направила на электронную почту турфирмы заявку на возврат денег в свободной форме. В ответ выслали образец заявления на директора с указанием причины возврата и данных по карте, на которую должны вернуть деньги. Написали, что заявление получили и начали с ним работать.

Далее – череда выходных/нерабочих дней. Сообщили, что в санаторий направили заявку на возврат денег по моему туру, санаторий денег не перечислил и потому денег мне пока не видать. Разговор о том, что их взаимоотношения с партнером не имеют ко мне никакого отношения и что «договор» (который они не оформляли, не страховали) пока ни к чему не привел. Просила выслать официальный ответ на моё заявление. В ответ получила стандартное письмо-листовку, что ввиду чрезвычайной ситуации они снимают с себя все обязательства. Письмо без подписи директора, без исходящего, даты и прочих реквизитов, присущих официальному письму», – изложила одна из несостоявшихся туристок ситуацию на середину мая.

Некоторые отели вовсе заявляют, что собираются открыться с 1 июня, поэтому все брони после этой даты действительны.

Симферополь, Олег Яковенко

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