В Крыму судьбы мира вершат привратники и мелкие клерки: репортаж РИА «Новый День» о доступности госуслуг в РК

В последние несколько недель попасть в многофункциональные центры (МФЦ) крымской столицы равносильно штурму средневековых крепостей, но на современный лад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», введенные в Крыму ограничительные меры в связи с распространением коронавируса отразились и на работе МФЦ. Решить свой вопрос теперь можно исключительно по предварительной записи. Причем записываться следует либо по 4-м номерам «горячей линии», либо на сайте. При личном визите людей отправляют обратно – дозваниваться.

Однако сайт периодически «лежит», дождаться ответного приветствия на том конце провода так же практически невозможно. Жительница Симферополя Светлана рассказала корреспонденту РИА «Новый День», что дозвонилась со 104-й попытки.

«На мобильные номера пробиться вообще невозможно. Звонила весь понедельник. Потом стала звонить на городской номер – потратила четыре часа и дозвонилась все-таки, со 104-го раза, записали. Я живу здесь неподалеку. Мне нужно 15 минут, чтобы дойти до МФЦ», – поделилась крымчанка.

А вот 70-летняя Александра Андреевна после трехчасовых попыток дозвониться все-таки пришла сама в центральный офис МФЦ по улице Кирова – 41, но пенсионерку, которой нужно оформить выписку с прежнего места жительства, развернули, цинично посоветовав ей «продолжать звонить или записаться через сайт».

«Я им говорю: «А мне до могилы дозваниваться? А они мне – «дД!» Я же не прошу пропустить меня без очереди или прямо у дверей решить все мои вопросы. Я пришла, чтобы меня записали на тот день и время, когда свободно, когда им удобно. Дозвониться я не могу. Компьютера у меня нет, да я и не знаю, что с ним делать», – пожаловалась пожилая женщина.

«Новый День» проверил слова крымчан о бесполезных попытках и убедился в их правоте. В течение двух часов вторника – с 16.00 до 18.00 и с 9.00 до 11.00 среды дозвониться до «горячей линии» не получилось. Корреспондент РИА «Новый День» оставил жалобу на непозволительное обращение с пожилыми и просьбу помочь пенсионерке все-таки попасть к специалисту в официальной группе портала «Госуслуги» в Facebook и на странице главы Крыма Сергея Аксенова.

В ответе портала значится: «На портале нет возможности записи в МФЦ. Портал госуслуг никак не может повлиять на организацию работу в МФЦ».

Реакции администратора страницы Аксенова пока не последовало.

Пожалуй, единственные люди, кто может записаться при личном визите, это те, кто стал «жертвой» «восстания машин». Как уже сообщал «Новый День», в системе уже 10 дней происходят технические сбои из-за ее повышенной востребованности у россиян.

11 мая президент страны Владимир Путин во время своего обращения пообещал дополнительные денежную поддержку семьям с детьми, включая единовременную выплату в размере 10 тысяч. Оформить получение денег можно беспрепятственно и быстро с помощью электронного заявления на портале. Так кажется чиновникам. На самом деле кого-то из крымчан «Госуслуги» просто не узнали, кого-то отправили подтверждать свои данные в банки, работающие исключительно на материке, а кто-то так настойчиво пытался вводить свой же пароль, что система его заблокировала и «посоветовала» обратиться «в ближайший центр обслуживания».

Эту категорию граждан записывают без возражений и выдают талон. Кстати, написать заявление на получение 10 тысяч рублей возможно и в МФЦ, но начиная с первого июня текущего года. При этом сотрудники центра настойчиво уговаривают «заявляться на госуслугах».

«Можно поздно вечером пробовать или ночью, когда людей меньше. У многих получается», – обнадежила сотрудница МФЦ Маргарита.

А вот, к примеру, подать документы для оформления ребенка в первый класс в крымских МФЦ нельзя, несмотря на то, что центры указаны в справочных списках организаций, которые занимаются этим вопросом. Аналогичная услуга значится и на общероссийском сайте МФЦ.

«Мы этого не делаем. Кто делает? Спросите на Франко – 5 (управление образования Симферополя – прим. РИА «Новый День»)», – посоветовала сотрудница.

Сделать это тоже затруднительно, так как «в целях защиты жителей города от распространения на территории Симферополя новой коронавирусной инфекции в администрации города прекращён приём граждан», по телефону в определенные часы можно лишь проконсультироваться.

В управлении образования рекомендуют устраивать детей в школу и детские сады с помощью работающего вкривь и вкось интернет-портала государственных и муниципальных услуг РК. Таким образом, завершив один тур хождений, можно смело идти на следующий круг.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 21.05.20

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