В Севастополе пытаются отменить режим повышенной готовности через суд

В Севастополе пытаются через суд отменить режим повышенной готовности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обязательную самоизоляцию для всех горожан и запрет на большинство видов деятельности врио губернатора Михаил Развожаев ввел 17 марта.

С 18 мая были введены серьезные послабления: так, оставаться дома должны только пенсионеры и страдающие хроническими заболеваниями (для остальных это лишь рекомендация), многим разрешено возобновить работу.

А 20 мая в Севастопольском городском суде состоялось рассмотрение иска общественной организации «Наш Севастополь», заявивших, что введение режима повышенной готовности нарушает Конституцию РФ.

В частности, по словам руководителя организации Ольги Дроновой, распоряжение Развожаева нарушает право граждан России на свободу передвижения и экономической деятельности. Общественники подчеркивают: принять нормативный акт, касающийся предпринимательской и инвестиционной деятельности, согласно региональному законодательству, можно только после заключения уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия такого документа.

Суд оставил иск без рассмотрения. Общественники намерены обжаловать вердикт.

Отметим, с начала эпидемии в Севастополе выявлены 148 человек, заболевших коронавирусм, 2 из них скончались.

Севастополь, Лиана Макоба

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