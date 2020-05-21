В Севастополе пытаются отменить режим повышенной готовности через суд

В Севастополе пытаются через суд отменить режим повышенной готовности.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», обязательную самоизоляцию для всех горожан и запрет на большинство видов деятельности врио губернатора Михаил Развожаев ввел 17 марта.
С 18 мая были введены серьезные послабления: так, оставаться дома должны только пенсионеры и страдающие хроническими заболеваниями (для остальных это лишь рекомендация), многим разрешено возобновить работу.
А 20 мая в Севастопольском городском суде состоялось рассмотрение иска общественной организации «Наш Севастополь», заявивших, что введение режима повышенной готовности нарушает Конституцию РФ.
В частности, по словам руководителя организации Ольги Дроновой, распоряжение Развожаева нарушает право граждан России на свободу передвижения и экономической деятельности. Общественники подчеркивают: принять нормативный акт, касающийся предпринимательской и инвестиционной деятельности, согласно региональному законодательству, можно только после заключения уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия такого документа.
Суд оставил иск без рассмотрения. Общественники намерены обжаловать вердикт.
Отметим, с начала эпидемии в Севастополе выявлены 148 человек, заболевших коронавирусм, 2 из них скончались.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 21.05.20
В Крыму судьбы мира вершат привратники и мелкие клерки: репортаж РИА «Новый День» о доступности госуслуг в РК. / Крымские отели отказываются возвращать туристам деньги за бронирование. / В Крыму зараженных коронавирусом обнаружили в доме престарелых и детской больнице. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube