Профессиональные спортсмены Крыма заявляют о потере формы

В Крыму профессиональные спортсмены заявляют о частичной потере формы.

Как уже сообщал «Новый День», в республике Крым с 18 марта по 18 мая в рамках режима повышенной готовности действовали жесткие ограничения: людям нельзя было без особой надобности выходить на улицу, а уж о тренировках не было и речи.

С 18 мая части спортсменов разрешено возобновить процесс подготовки: тренировки можно проводить только на улице, в количестве не более 2 человек и с обязательным соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Что невозможно для командных или, например, водных видов спорта, борьбы и так далее.

Поэтому приступить к тренировкам, по официальным данным, смогли не более 800 человек.

«Приходится только поддерживать форму какими-то элементарными упражнениями, но нам нужны длинные метания, – цитирует «Интерфакс» чемпионку Европы 2012 года по метанию копья Веру Ребрик. – Конечно, перерыв сказался, зато подтянули другие мышцы. В нашем виде спорта нелегко наверстать форму, теперь надо будет очень долго трудиться, чтобы восстановить».

Спортсменка пока не может начать тренировки, но и те, кто возобновил процесс, отмечают аналогичные проблемы:

«Естественно, перерыв сказался, особенно у спортсменов высокого класса, – отмечает метатель молота, участник Олимпийских игр Алексей Сокирский. – Восстановление формы – вещь индивидуальная, это не то, что лампочку перегоревшую поменять».

Кроме того, спортсменов волнует, как будут начисляться зарплаты: обычно расчет идет по результатам предыдущего года. А в этом году все соревнования пока отменены и будут ли проводиться вообще – неизвестно.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 21.05.20

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