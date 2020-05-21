«Что б они сдохли…» Глава Алушты высказалась по поводу туристов на пляже (ВИДЕО)

Глава Алушты Галина Огнева оказалась в эпицентре скандала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции градоначальница прокомментировала привычку отдыхать на пляже с домашними питомцами.

Глава Алушты о туристах на пляже

Видео тут же выложили в соцсетях, и началось бурное обсуждение. Собачники же заклеймили Огневу позором, те, кому градоначальница не нравится, как таковая, потребовали ее отставки, некоторые предположили, что речь совсем не о собачках, что «весьма показательно для мэра туристического города». Нашлись у Огневой и защитники, особенно среди тех, кому не нравится загорать в компании чьих-то четвероногих «братьев» и «друзей».

Глава Алушты поспешила оправдаться, заявив, что ее неправильно поняли – ничего дурного у нее и в мыслях не было. Но опять не смогла сдержаться и перешла в наступление, потребовав, чтобы люди с понимаем относились к чиновникам, «а не цеплялись к какой-нибудь одной фразе и мусолили это».

Алушта, Олег Яковенко

Алушта. Другие новости 21.05.20

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