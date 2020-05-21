Телеканал Коломойского лишил Украину Крыма

На Украине случился новый конфуз с «державной мапой».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», телеканалу «1+1» показал в эфире карту Украины без Крыма. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания уже принял решение «назначить внеплановую проверку ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1» (логотип «1+1») по лицензии на многоканальное вещание в сети МХ-1».

Представители телеканала поясняют, что показали карту со ссылкой на интернет-страницу энергетической европейской биржи Nord Pool Spot в качестве иллюстрации к новостному сюжету.

Нацсовет объяснения не удовлетворили, проверка состоится после отмены карантина, по ее итогам будет принято решение о привлечении канала к ответственности.

Напомним, телеканал «1+1» входит в медиа-холдинг 1+1 медиа, принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 21.05.20

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